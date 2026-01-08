Англія

Стамбульський клуб розпочав переговори з Бернарду Сілвою, контракт якого спливає влітку.

Галатасарай серйозно розглядає можливість підписання півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілви. За інформацією турецьких ЗМІ, керівництво клубу вже вступило в перемовини з 31-річним португальцем, який може змінити команду після завершення сезону.

Чинний контракт Сілви з англійським клубом закінчується влітку, тож Галатасарай планує скористатися ситуацією та повторити успішну трансферну стратегію, подібну до нещодавнього підписання Лероя Сане з Баварії на правах вільного агента.

Джерело повідомляє, що Бернарду Сілва налаштований залишити Манчестер Сіті після завершення кампанії. На хавбека претендують одразу кілька клубів, зокрема представники Саудівської Аравії, які готові запропонувати вигідні фінансові умови. Також інтерес до португальця виявляють топклуби з Англії, Італії та Іспанії.

Попри серйозну конкуренцію, в Галатасараї зберігають оптимізм і сподіваються переконати футболіста продовжити кар’єру саме в Туреччині.

