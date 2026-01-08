Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
У рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Арсенал прийматиме Ліверпуль.
Поєдинок відбудеться в четвер, 8 січня, на Емірейтс Стедіум у Лондоні, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 1.54, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 5.95. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.50.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Арсеналу й тотал менше 3,5", представлений показником 2.38.
Коефіцієнтом 1.95 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Віктора Йокереса, тоді як потенційний гол Коді Гакпо — 5.00.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Кількість голів Ліверпуля: 1". На нього можна поставити з показником 2.31.
