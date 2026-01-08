Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Арсенал прийматиме Ліверпуль.

Поєдинок відбудеться в четвер, 8 січня, на Емірейтс Стедіум у Лондоні, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 1.54, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 5.95. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.50.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Арсеналу й тотал менше 3,5", представлений показником 2.38.

Коефіцієнтом 1.95 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Віктора Йокереса, тоді як потенційний гол Коді Гакпо — 5.00.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Кількість голів Ліверпуля: 1". На нього можна поставити з показником 2.31.

Слідкуйте за матчем Арсенал — Ліверпуль на Football.ua.