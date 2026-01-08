Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У фіналі Суперкубка Франції-2026 Парі Сен-Жермен зустрінеться з марсельським Олімпіком.

Матч відбудеться в четвер, 8 січня, на Джабір аль-Ахмад Інтернешнл Стедіум у Кувейті. Початок — о 20:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.60, тоді як потенційний успіх Марселя оцінюється показником 5.55. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.32.

Здобуття трофея номінальними господарями поля оцінюється в 1.32, а гостями — в 3.35.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "ПСЖ відкриє рахунок у першому таймі", представлений показником 1.90.

Коефіцієнтом 2.00 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Усмана Дембеле.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.94.

Слідкуйте за матчем ПСЖ — Марсель на Football.ua.