Англія

Іспанець задоволений підписанням гравця.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про трансфер вінгера Антуана Семеньйо з Борнмута. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт «містян».

«Всім відомі його якості — останніми роками він грав на найвищому рівні в Борнмуті і може діяти на обох флангах атаки. Антуан надзвичайно здорово грає обома ногами. Завдяки своїй швидкості він може зіграти і нападника.

Семеньйо знає АПЛ, ним цікавилося багато клубів, але він вирішив приєднатися до нас. Все, що я можу сказати, – дякую йому, і ми раді, що він з нами на найближчі роки.

Ми стежили за ним довгий час. У результаті, з огляду на ситуацію з вінгерами – у нас є три профільні гравці: Оскар Бобб, Савіньйо та Жеремі Доку, – нам потрібно було посилитися з прицілом на майбутнє, тому клуб і зробив крок, підписавши його.

Він в ідеальному віці, його найкращі роки ще попереду. Усі клуби намагаються запрошувати молодих гравців, але він збудує свою кар'єру та проведе найкращі сезони саме тут.

Завдання — залишатися тим самим гравцем. Ти вінгер – дій як вінгер. В Борнмуті він сильно додав. Потрібно розуміти, що гравець приходить не на один чи два матчі, а на багато років, він має весь час світу.

За тією інформацією, яку ми маємо, він прекрасна людина. Команда прийме його, бо саме ця група гравців і сам клуб роблять так, щоб новачки почувалися максимально комфортно. І він швидко адаптується», – сказав Гвардіола.