Невідомо, що саме мав на увазі угорський гравець.

Півзахисник Ліверпуля Домінік Собослаї прокоментував нічийний результат з Арсеналом (0:0) у центральному матчі 21-го туру АПЛ. Цитує угорця BBC.

«Ми зіграли проти неймовірної команди, показавши, чому саме Ліверпуль став чемпіоном минулого сезону. Для нас це був крок вперед на тлі останніх тижнів.

Ми знову показали у матчі проти команди, яка знаходиться на вершині турнірної таблиці, що можемо конкурувати. Нам потрібно зберегти цей настрій на залишок сезону.

В АПЛ потрібно боротися, щоб досягти результату. Кожен із нас, кожен гравець показав, що здатний на це», – сказав Собослаї.