Нідерландець поки не збирається йти з футболу.

Капітан Ліверпуля та збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк висловився про завершення ігрової карʼєри. Його слова наводить Sky Sports.

“Я ніколи не говорив, що збираюся завершити карʼєру футболіста.

Не заглядаю надто далеко вперед. Я ще пограю кілька років, тож нічого не знаю про завершення карʼєри. Головне, щоб я та діти були щасливими, і тоді все буде добре», – сказав ван Дейк.

Чинна трудова угода гравця з «червоними» розрахована до 30-го червня 2027-го року.