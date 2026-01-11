Англія

Ріко Льюїс відзначив миттєвий вплив вінгера на гру команди.

Дебют Антуана Семеньйо за Манчестер Сіті перевершив усі очікування. У матчі третього раунду Кубка Англії проти Ексетер Сіті, який завершився нищівною перемогою господарів з рахунком 10:1, новачок вартістю 65 мільйонів фунтів став однією з головних дійових осіб на полі.

Вихованець академії Сіті Ріко Льюїс, який сам оформив дубль у цій грі (зокрема, забивши з передачі Семеньйо), не приховував свого захоплення від гри нового партнера. За його словами, команда дуже тепло прийняла колишнього лідера Борнмута.

"Усі хотіли бачити його тут, на те були причини. Сьогодні він це показав. Відчувається, що перехід у команду пройшов безперешкодно. Антуан також справді хороша людина, що є ще одним позитивним моментом".

Оскільки Пеп Гвардіола відбував одноматчеву дискваліфікацію за отримання трьох жовтих карток, його асистент Пеп Лейндерс замінив його в інтерв'ю на полі та післяматчевій пресі.

"Я думаю, що коли команда грає так, кожному стає легше, але Антуан добре адаптується. Він скромна людина, і ми давно стежимо за ним. Він може швидко атакувати, він хоче переслідувати, він хлопець, який не зупиняється. Думаю, сьогодні ви бачите, що він може досить швидко адаптуватися до нашого стилю. Приємно, що Антуан з нами", — підсумував Лейндерс.

Семеньйо вийшов у стартовому складі й одразу почав виправдовувати довіру. На початку другого тайму він віддав гольову передачу на Льюїса, а вже за п'ять хвилин забив свій дебютний м'яч за Сіті ударом з меж штрафного майданчика.

Ця перемога стала знаковою для команди Пепа Гвардіоли. Манчестер Сіті повторив свій рекорд найбільшої перемоги в Кубку Англії, встановлений ще у 1987 році проти Гаддерсфілда.