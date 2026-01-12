Англія

Угода між клубом і колишнім півзахисником близька до завершення та може бути оформлена вже цього тижня.

Майкл Каррік прийняв усі умови контрактної пропозиції Манчестер Юнайтед і близький до призначення виконувачем обов’язків головного тренера команди. Про це повідомляють журналісти Фабріціо Романо та Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерел, сторони фактично узгодили всі деталі угоди, а офіційне оформлення очікується вже цього тижня.

Останніми днями ключовими стали особисті переговори між керівництвом клубу та Карріком, після яких саме він вийшов на перше місце серед кандидатів.

Раніше Манчестер Юнайтед також розглядав варіант із поверненням Оле-Гуннара Сульшера, однак наразі саме Каррік має найкращі шанси отримати тимчасову посаду після звільнення Рубена Аморіма.

Нагадаємо, Майкл Каррік уже виконував обов’язки головного тренера Манчестер Юнайтед у 2021 році. Тоді команда під його керівництвом обіграла Арсенал і Вільярреал, а також зіграла внічию з Челсі.