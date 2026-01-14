Англія

Тренер заявив, що особисто поговорить з гравцями та оцінить їх потенціал до кінця сезону.

Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор прокоментував ситуацію з Акселем Дісасі та Рахімом Стерлінгом, яких попередній наставник Енцо Мареска виключив зі складу першої команди. За словами тренера, він планує особисто поспілкуватися з обома футболістами, щоб визначитися з їхнім майбутнім у клубі.

"Я поговорю з ними. Аксель — футболіст, який мені дуже подобається. Стерлінг мав видатну кар’єру. Я поговорю з ними обома", — заявив Росеньйор в інтерв’ю ESPN. Він додав, що до закриття трансферного вікна матиме достатньо часу, щоб оцінити форму обох гравців на тлі кількості матчів, які Челсі зіграє до кінця сезону.

31-річний Стерлінг має чинний контракт із Челсі до 2027 року. Цього сезону нападник ще не виходив на поле, минулий сезон він провів в оренді за Арсенал, взявши участь у 28 матчах, забивши один гол та віддавши п’ять результативних передач. У листопаді Рахім відмовився від переходу до чемпіонату Саудівської Аравії.

Аксель Дісасі у сезоні-2025/26 зіграв лише два матчі на рівні U-21. Обидва футболісти наразі залишаються в невизначеному статусі після того, як Мареска оголосив, що не розраховує на них у першій команді.