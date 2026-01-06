Франція

Французький клуб офіційно підтвердив відхід головного тренера, відзначивши його історичний внесок у розвиток команди та першу за 20 років єврокубкову кампанію.

Слідом за новинами про переїзд до Лондона, Страсбур випустив офіційну заяву щодо припинення співпраці з Ліамом Росеньйором. Керівництво ельзасців не приховує вдячності англійському фахівцю, який очолив команду влітку 2024 року і повністю виправдав довіру.

У прес-релізі клуб підкреслює, що Росеньйор став ключовою фігурою в новому проекті Расінга. Його вимогливість та відданість справі призвели до вражаючого спортивного прогресу. Головним досягненням тренера стала перша кваліфікація клубу до єврокубків за останні 20 років.

Ба більше, Росеньйор залишає команду на піку: під його керівництвом Страсбур посів перше місце у групі Ліги конференцій УЄФА і вже гарантував собі участь в 1/8 фіналу турніру.

Президент клубу Марк Келлер висловив особисту подяку наставнику: "Я дякую Ліаму Росеньйору за роботу, яку він виконав разом зі своїм штабом. Цей період дозволив Расінгу подолати важливі етапи, продовжити свій прогрес і стати ще більш амбітним клубом".

На завершення Страсбур побажав Росеньйору успіхів у подальшій кар'єрі та повідомив, що ім'я нового головного тренера буде оголошено найближчим часом.