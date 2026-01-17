Football.ua представляє прев'ю матчу 22-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 17 січня та розпочнеться о 17:00.
Челсі — Брентфорд, Getty Images
17 січня 2026, 08:40
У 22-му турі англійської Прем’єр-ліги на Стемфорд Бридж зійдуться два лондонські клуби з різним настроєм, але схожими амбіціями — Челсі та Брентфорд. Для "синіх" це буде перший домашній матч у чемпіонаті під керівництвом Ліама Росеньйора, тоді як "бджоли" приїдуть у Західний Лондон у статусі однієї з найяскравіших команд нинішнього сезону.
ЧЕЛСІ — БРЕНТФОРД
СУБОТА, 17 СІЧНЯ, 17:00 ▪️ СТЕМФОРД БРИДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Ліам Росеньйор лише розпочинає свою еру в Челсі, і старт виходить контрастним. Дебют у Кубку Англії завершився розгромною перемогою над Чарльтоном (5:1), однак перша серйозна перевірка на Стемфорд Бридж принесла поразку від Арсеналу (2:3) у першому півфіналі Кубка ліги. Новий наставник уже дав зрозуміти: команді потрібно швидко вчитися, адже календар не залишає часу на розкачку.
У Прем’єр-лізі ситуація для Челсі залишається непростою. Лондонці перебувають на восьмому місці та виграли лише один із дев’яти останніх матчів чемпіонату, регулярно пропускаючи першими. При цьому атакувальний потенціал команди не викликає сумнівів — Челсі забиває майже в кожній грі, але проблеми з концентрацією в обороні заважають перетворювати моменти на стабільні перемоги. Повернення Мойсеса Кайседо після дискваліфікації та можливий камбек Ріса Джеймса й Коула Палмера мають додати балансу та якості.
Брентфорд — одна з головних сенсацій сезону. Після літа змін команді прогнозували складну кампанію, однак колектив Кіта Ендрюса впевнено тримається в топ-5 і дихає в спину грандам. У п’яти останніх турах АПЛ "бджоли" набрали 14 очок, забивши 13 м’ячів, а їхня атакувальна форма виглядає однією з найкращих у лізі.
Окремої уваги заслуговує український півзахисник Єгор Ярмолюк. У минулому турі проти Сандерленда він відзначився дебютним голом у Прем’єр-лізі, зробивши вагомий внесок у впевнену перемогу своєї команди. На вістрі атаки традиційно небезпечний Ігор Тьяго, який уже забив 16 м’ячів у чемпіонаті, а швидкість і вертикальність гри Брентфорда здатні створити серйозні проблеми обороні Челсі.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Ліама Росеньйора. Так, на перемогу Челсі в основний час пропонується коефіцієнт 1.70, тоді як потенційний успіх Брентфорда оцінюється показником 5.33. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.80.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЧЕЛСІ : Санчес — Джеймс, Фофана, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Енцо — Нету, Палмер, Гарначо — Жуан Педро
БРЕНТФОРД : Келлегер — Кайоде, Аєр, Коллінз, Генрі — Ярмолюк, Янельт — Уаттара, Єнсен, Шаде — Ігор Тьяго
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:2