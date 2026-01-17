СУБОТА, 17 СІЧНЯ, 17:00 ▪️ СТЕМФОРД БРИДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Ліам Росеньйор лише розпочинає свою еру в Челсі, і старт виходить контрастним. Дебют у Кубку Англії завершився розгромною перемогою над Чарльтоном (5:1), однак перша серйозна перевірка на Стемфорд Бридж принесла поразку від Арсеналу (2:3) у першому півфіналі Кубка ліги. Новий наставник уже дав зрозуміти: команді потрібно швидко вчитися, адже календар не залишає часу на розкачку.

У Прем’єр-лізі ситуація для Челсі залишається непростою. Лондонці перебувають на восьмому місці та виграли лише один із дев’яти останніх матчів чемпіонату, регулярно пропускаючи першими. При цьому атакувальний потенціал команди не викликає сумнівів — Челсі забиває майже в кожній грі, але проблеми з концентрацією в обороні заважають перетворювати моменти на стабільні перемоги. Повернення Мойсеса Кайседо після дискваліфікації та можливий камбек Ріса Джеймса й Коула Палмера мають додати балансу та якості.

Брентфорд — одна з головних сенсацій сезону. Після літа змін команді прогнозували складну кампанію, однак колектив Кіта Ендрюса впевнено тримається в топ-5 і дихає в спину грандам. У п’яти останніх турах АПЛ "бджоли" набрали 14 очок, забивши 13 м’ячів, а їхня атакувальна форма виглядає однією з найкращих у лізі.

Окремої уваги заслуговує український півзахисник Єгор Ярмолюк. У минулому турі проти Сандерленда він відзначився дебютним голом у Прем’єр-лізі, зробивши вагомий внесок у впевнену перемогу своєї команди. На вістрі атаки традиційно небезпечний Ігор Тьяго, який уже забив 16 м’ячів у чемпіонаті, а швидкість і вертикальність гри Брентфорда здатні створити серйозні проблеми обороні Челсі.