СУБОТА, 17 СІЧНЯ, 19:30 ▪️ СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Команда Шона Дайча підходить до матчу у непростому психологічному стані. Минулий вікенд став болісним ударом — виліт з Кубка Англії від Рексема після драматичної серії пенальті оголив усі проблеми Ноттінгем Форест. Це вже п’ята поразка у шести останніх матчах у всіх турнірах, і стабільності команді відверто бракує.

У Прем’єр-лізі Форест займає 17-те місце, маючи семиочковий запас над зоною вильоту, однак ситуація далека від спокійної. Домашня форма викликає особливе занепокоєння: шість поразок у десяти матчах на Сіті Граунд — гірший показник, ніж за весь попередній сезон. При цьому команда вже пропустила вдома більше голів, ніж за всю кампанію-2024/25, що робить прийом атакувального Арсеналу ще більш тривожним.

Арсенал приїжджає до Ноттінгема в статусі лідера Прем’єр-ліги та команди, яка все ще бореться одразу на чотирьох фронтах. Підопічні Мікеля Артети перебувають у чудовій формі: дев’ять перемог і нічия у десяти останніх матчах у всіх турнірах, а також п’ятиматчева переможна серія на виїзді. Особливо вражає результативність — щонайменше три голи у чотирьох із п’яти останніх гостьових поєдинків.

Серед тижня "каноніри" здобули важливу перемогу над Челсі у першому півфінальному матчі Кубка ліги, а до цього впевнено пройшли Портсмут у Кубку Англії. Навіть нічия з Ліверпулем у чемпіонаті не зіпсувала загального враження, адже Арсенал зберіг комфортну перевагу над переслідувачами. Команда Артети також традиційно сильна при стандартах — саме цей компонент може стати вирішальним проти Форест, який часто припускається помилок у захисті.