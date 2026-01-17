Football.ua представляє прев'ю матчу 22-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 17 січня та розпочнеться о 19:30.
Ноттінгем Форест — Арсенал, Getty Images
17 січня 2026, 09:00
У матчі 22-го туру англійської Прем’єр-ліги Ноттінгем Форест прийматиме лідера чемпіонату Арсенал. Поєдинок на Сіті Граунд зводить команди з протилежних полюсів турнірної таблиці: господарі ведуть боротьбу за виживання, тоді як лондонці прагнуть зміцнити свої позиції на вершині та скористатися складним календарем конкурентів.
НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ — АРСЕНАЛ
СУБОТА, 17 СІЧНЯ, 19:30 ▪️ СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Команда Шона Дайча підходить до матчу у непростому психологічному стані. Минулий вікенд став болісним ударом — виліт з Кубка Англії від Рексема після драматичної серії пенальті оголив усі проблеми Ноттінгем Форест. Це вже п’ята поразка у шести останніх матчах у всіх турнірах, і стабільності команді відверто бракує.
У Прем’єр-лізі Форест займає 17-те місце, маючи семиочковий запас над зоною вильоту, однак ситуація далека від спокійної. Домашня форма викликає особливе занепокоєння: шість поразок у десяти матчах на Сіті Граунд — гірший показник, ніж за весь попередній сезон. При цьому команда вже пропустила вдома більше голів, ніж за всю кампанію-2024/25, що робить прийом атакувального Арсеналу ще більш тривожним.
Арсенал приїжджає до Ноттінгема в статусі лідера Прем’єр-ліги та команди, яка все ще бореться одразу на чотирьох фронтах. Підопічні Мікеля Артети перебувають у чудовій формі: дев’ять перемог і нічия у десяти останніх матчах у всіх турнірах, а також п’ятиматчева переможна серія на виїзді. Особливо вражає результативність — щонайменше три голи у чотирьох із п’яти останніх гостьових поєдинків.
Серед тижня "каноніри" здобули важливу перемогу над Челсі у першому півфінальному матчі Кубка ліги, а до цього впевнено пройшли Портсмут у Кубку Англії. Навіть нічия з Ліверпулем у чемпіонаті не зіпсувала загального враження, адже Арсенал зберіг комфортну перевагу над переслідувачами. Команда Артети також традиційно сильна при стандартах — саме цей компонент може стати вирішальним проти Форест, який часто припускається помилок у захисті.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1.58, тоді як потенційний успіх Ноттінгем Форест оцінюється показником 5.75. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.25.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ : Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон, Домінгес — Гатчінсон, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Ігор Жезус
АРСЕНАЛ : Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Тімбер — Едегор, Субіменді, Райс — Сака, Йокерес, Мартінеллі
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:2