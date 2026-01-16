Англія

Досвідчений наставник відповідатиме за розвиток гравців та їх продуктивність.

Колишній головний тренер збірної Нової Зеландії з регбі Майк Ентоні отримав посаду в англійському клубі АПЛ Брайтон, повідомляє пресслужба "чайок".

Досвідчений фахівець відповідатиме за фізичну підготовку та продуктивність футболістів. У Брайтоні він тісно співпрацюватиме з головним тренером Фабіаном Гюрцелером та спортивним директором Джейсоном Айто.

Майк Ентоні провів 25 років у системі регбі Нової Зеландії, з яких 14 обіймав різноманітні посади у національній федерації, зокрема очолював національну збірну.

"Досвід Майка у розвитку гравців та високопродуктивних команд на найвищому рівні є рідкістю. Він десятиліттями формував елітні культури та допомагав спортсменам максимально використовувати свій потенціал", – прокоментували призначення у Брайтоні.

Після 21 туру АПЛ "чайки" займають 11-е місце в турнірній таблиці з 29 очками. Раніше клуб віддав у оренду одного зі своїх півзахисників до Лідса.