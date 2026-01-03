Англія

Камерунця взимку не продаватимуть.

Директор Брайтона Пол Барбер висловився про можливий продаж півзахисника команди Карлоса Балеба. Його слова наводить talkSport.

«Жодних дзвінків з Олд Траффорд і від будь-кого, пов'язаного з Манчестер Юнайтед, не надходило. У нас немає планів чи бажання продавати Карлоса у це трансферне вікно чи у майбутньому.

Ми знаємо, що він талановитий гравець і має багато варіантів у майбутньому. Але зараз він важливий гравець для нас у другій половині сезону, і ми з нетерпінням чекаємо на його повернення з Кубка Африки», – сказав Барбер.

Цього сезону Карлос Балеба відіграв за Брайтон 19 матчів.