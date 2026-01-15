Англія

Аргентинський півзахисник змінить клуб у межах оренди до кінця поточного сезону.

Атакувальний хавбек Брайтона Факундо Буонанотте продовжить кар'єру в Лідсі. Як повідомив у своїх соціальних мережах інсайдер Фабріціо Романо, клуби вже досягли усної домовленості щодо угоди. Очікується, що перехід буде оформлений найближчим часом.

Для здійснення цього трансферу Брайтон має намір достроково перервати діючу оренду гравця в Челсі. Після цього 21-річний футболіст одразу приєднається до Лідса, де виступатиме на правах оренди до завершення нинішнього сезону.

У поточній кампанії аргентинець провів на полі 8 матчів, проводячи у грі в середньому 64 хвилини. За цей період Буонанотте відзначився одним забитим м'ячем та двома результативними передачами.

