Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Англії, який відбувся 11 січня 2025 року.

Манчестер Юнайтед у матчі 1/32 фіналу Кубку Англії на своєму полі поступився Брайтону (1:2).

Команда Фабіана Гюрцелера відкрила рахунок на 12 хвилині зусиллями Браяна Груди, після чого на 64 хвилині перевагу "чайок" подвоїв Денні Велбек.

"Червоні дияволи" змогли скоротити відставання в рахунку на 85 хвилині завдяки голу Беньяміна Шешка, проте через дві хвилини залишилися в меншості після вилучення Шея Лейсі, який отримав дві жовті картки на дві хвилини.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Брайтон у рамках 1/32 фіналу Кубку Англії-2025/26:

Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:2

Голи: Груда, 12, Велбек, 64 — Шешко, 85.

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Доргу, Мартінес (Магвайр, 79), Йоро, Дало — Угарте (Каземіро, 79), Мейну (Зіркзе, 62) — Маунт (Лейсі, 62), Фернандеш, Кунья — Шешко.

Брайтон: Стіл — Кадіоглу, Боскальї, Коппола, Велтман (Аярі, 77) — Гросс, Гіншелвуд — Гомес (Ван Геке, 77), Рюттер (Костулас, 83), Груда (Вотсон, 90+2) — Велбек (Мітома, 78).

Попередження: Мейну, Лейсі, Магвайр — Костулас.

Вилучення: Лейсі, 89 (друга жовта).