Англія

21-річний аргентинський хавбек має намір допомогти команді залишитися в АПЛ.

Лідс офіційно оголосив про підписання аргентинського півзахисника Факундо Буонанотте. За інформацією клубу, гравець перебуватиме в команді на правах оренди до завершення нинішнього сезону.

"Я дуже радий бути тут, — розповів Буонанотте у своєму першому коментарі. — Мені хотілося перейти саме в Лідс, і я вважаю це правильним кроком для себе. Хочу допомогти команді та показати свої якості, а також використати цей шанс для підготовки до чемпіонату світу".

Раніше 21-річний хавбек провів першу половину сезону в Челсі, але через обмежену кількість ігрового часу Брайтон вирішив відкликати Буонанотте та знайти йому новий клуб. У сезоні 2025/26 аргентинець провів за Челсі 8 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі. Його трансферна вартість оцінюється в 18 мільйонів євро (Transfermarkt).