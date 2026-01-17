Англія

Скільки забиває, стільки й фолить.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про нападника команди Ерлінга Голанда. Його слова наводить BBC.

«Голанд — єдиний нападник у світі, який фолить частіше, ніж порушують правила на ньому. Я ніколи не бачив такого.

На початку сезону арбітри говорили, що все буде навпаки, але насправді відбувається протилежне. Я цього не розумію і не зрозумію, чому щоразу, коли Ерлінг торкається суперника, фіксується фол саме з боку Ерлінга», — заявив Гвардіола.

Цього сезону Ерлінг Голанд відіграв за Манчестер Сіті в АПЛ 21 матч та забив 20 голів.