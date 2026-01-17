Італія

23-річний хавбек розірвав контракт, чинний до 2028 року.

Центральний півзахисник Роми Едоардо Бове достроково залишив римський клуб на правах вільного агента. Про це офіційно повідомила пресслужба "вовків", зазначивши, що сторони припинили співпрацю за взаємною згодою, попри чинний контракт футболіста до літа 2028 року.

Rescissione consensuale con Bove



Sempre uno di noi, per sempre un romanista 💛❤️



📃 https://t.co/Ty2lmDxEgy#ASRoma pic.twitter.com/2JK4HrMTBX — AS Roma (@OfficialASRoma) January 17, 2026

Едоардо Бове є вихованцем Роми та виступав за першу команду з 2021 року. За цей період хавбек провів 92 матчі у всіх турнірах, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі. Найбільшим командним досягненням гравця став тріумф у Лізі конференцій сезону-2021/22, коли римляни здобули європейський трофей під керівництвом Жозе Моурінью.

У сезоні-2024/25 Бове грав за Фіорентину на правах оренди. Саме тоді сталася драматична подія, яка суттєво вплинула на його кар’єру. У грудні 2024 року під час матчу проти Інтера футболіст знепритомнів просто на полі. Після обстеження лікарі встановили, що гравець пережив зупинку серця. Згодом Бове погодився на імплантацію кардіовертера-дефібрилятора.

Через особливості регламенту Серії А наявність такого пристрою не дозволяє футболісту виступати в чемпіонаті Італії, що фактично поставило хрест на його подальших ігрових перспективах у лізі.