Football.ua представляє прев'ю матчу 22-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 17 січня та розпочнеться о 14:30.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР СІТІ, Getty Images
17 січня 2026, 08:00
198-ме манчестерське дербі відкриє суботню програму 22-го туру англійської Прем’єр-ліги й стане символом нового старту для Манчестер Юнайтед. Олд Траффорд прийме принципового суперника в момент змін, нервів і максимального тиску, адже для "червоних дияволів" це перший матч під керівництвом Майкла Карріка в його другому заході на тренерський місток.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР СІТІ
СУБОТА, 17 СІЧНЯ, 14:30 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Звільнення Рубена Аморіма на початку січня стало черговим різким поворотом у складному сезоні Манчестер Юнайтед. Команду пов'язували з різними "сердечними" фігурами у якості тимчасової опції, але саме Каррік отримав довіру керівництва до кінця кампанії. 44-річний фахівець уже має досвід короткого керування клубом у 2021 році, коли залишився непереможеним, а тепер повертається в момент, коли Юнайтед іде сьомим у таблиці й відстає від зони Ліги чемпіонів лише на три очки.
Форма команди залишається нестабільною: лише одна перемога в шести останніх матчах чемпіонату, серія нічиїх і болісний виліт з обох внутрішніх кубків на ранніх стадіях. Водночас повернення Браяна Мбемо та Амада Діалло після виступів на Кубку африканських націй додає атакувальних варіантів, а Бруну Фернандеш залишається ключовою фігурою — капітан Юнайтед входить до числа найкращих гравців ліги за створеними моментами та участю в голах із листопада.
Манчестер Сіті підходить до дербі в статусі фаворита, але не без тривог. Команда Пепа Гвардіоли не програє вже 13 матчів поспіль у всіх турнірах, однак у Прем’єр-лізі три останні поєдинки завершилися внічию, що дозволило Арсеналу відірватися на шість очок у чемпіонській гонці. Попри це, "містяни" переконливо відповіли в кубкових турнірах — розгром Ексетера 10:1 у Кубку Англії та виїзна перемога над Ньюкаслом у першому півфінальному матчі Кубка ліги підтвердили атакувальну міць команди.
Серйозною проблемою для гостей залишається кадрова ситуація в обороні: травмовані одразу кілька центрбеків, тож Гвардіола змушений експериментувати зі складом. Водночас січневий новачок Антуан Семеньйо миттєво вписався в систему Сіті, забивши в перших матчах і додавши швидкості флангам. Ерлінг Голанд переживає нетипову для себе результативну паузу, але саме проти Юнайтед норвежець традиційно небезпечний — жоден гравець Сіті не має більше гольових дій у дербі.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 2.00, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 3.60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.80.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Ламменс — Дало, Магвайр, Мартінес, Шоу — Каземіро, Мейну — Мбемо, Фернандеш, Кунья — Шешко
МАНЧЕСТЕР СІТІ : Доннарумма — Нунеш, Хусанов, Аллейн, О’Райлі — Родрі — Бернарду, Шеркі, Фоден, Семеньйо — Голанд
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:3