СУБОТА, 17 СІЧНЯ, 14:30 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Звільнення Рубена Аморіма на початку січня стало черговим різким поворотом у складному сезоні Манчестер Юнайтед. Команду пов'язували з різними "сердечними" фігурами у якості тимчасової опції, але саме Каррік отримав довіру керівництва до кінця кампанії. 44-річний фахівець уже має досвід короткого керування клубом у 2021 році, коли залишився непереможеним, а тепер повертається в момент, коли Юнайтед іде сьомим у таблиці й відстає від зони Ліги чемпіонів лише на три очки.

Форма команди залишається нестабільною: лише одна перемога в шести останніх матчах чемпіонату, серія нічиїх і болісний виліт з обох внутрішніх кубків на ранніх стадіях. Водночас повернення Браяна Мбемо та Амада Діалло після виступів на Кубку африканських націй додає атакувальних варіантів, а Бруну Фернандеш залишається ключовою фігурою — капітан Юнайтед входить до числа найкращих гравців ліги за створеними моментами та участю в голах із листопада.

Манчестер Сіті підходить до дербі в статусі фаворита, але не без тривог. Команда Пепа Гвардіоли не програє вже 13 матчів поспіль у всіх турнірах, однак у Прем’єр-лізі три останні поєдинки завершилися внічию, що дозволило Арсеналу відірватися на шість очок у чемпіонській гонці. Попри це, "містяни" переконливо відповіли в кубкових турнірах — розгром Ексетера 10:1 у Кубку Англії та виїзна перемога над Ньюкаслом у першому півфінальному матчі Кубка ліги підтвердили атакувальну міць команди.

Серйозною проблемою для гостей залишається кадрова ситуація в обороні: травмовані одразу кілька центрбеків, тож Гвардіола змушений експериментувати зі складом. Водночас січневий новачок Антуан Семеньйо миттєво вписався в систему Сіті, забивши в перших матчах і додавши швидкості флангам. Ерлінг Голанд переживає нетипову для себе результативну паузу, але саме проти Юнайтед норвежець традиційно небезпечний — жоден гравець Сіті не має більше гольових дій у дербі.