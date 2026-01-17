Англія

Коуч прокоментував амбітні плани Арсенала на сезон.

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета висловився про перспективи команди у сезоні-2025/26.

"На мою думку, ми набираємо хороший темп. Віра та стабільність приходять завдяки тій грі, яку ми демонструємо останні 32 матчі, зокрема після перемоги над Челсі в Кубку ліги. Це дало нам змогу переконатись у нашій спроможності виграти усі чотири трофеї, але попереду ще багато подій. Так чи інакше, ми раді, що продовжуємо боротись за перемогу в декількох змаганнях", – цитує Артету ESPN.

Окрім Кубку ліги, "каноніри" демонструють лідерські позиції й у інших турнірах: в АПЛ команда очолює таблицю з відривом у шість очок від Манчестер Сіті та Астон Вілли, у Лізі чемпіонів підопічні Артети також лідирують за підсумками загального етапу, а в Кубку Англії успішно подолали третій раунд, здолавши Портсмут.

Сьогодні, 17 січня, Арсенал зіграє матч 22 туру чемпіонату Англії проти Ноттінгем Форест. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що український півзахисник Олександр Зінченко може достроково повернутись до Арсенала. Ноттінгем уже виключив українця із заявки на Лігу Європи сезону-2025/26.