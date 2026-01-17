Туреччина

Бельгійський клуб домовляється з Трабзонспором про трансфер українського нападника.

Андерлехт наближається до завершення угоди щодо трансферу нападника Трабзонспора Данила Сікана. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сума потенційного переходу може скласти близько 3,5 мільйона євро. Переговори між клубами перебувають на фінальній стадії.

У поточному сезоні Данило Сікан провів 16 матчів за Трабзонспор у всіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав 1 результативну передачу, сумарно зігравши 441 хвилину.

Його трансфер із донецького Шахтаря рік потому коштував Трабзонспору 6 мільйонів євро.