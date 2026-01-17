Італія

Операція українського форварда шокувала керівництво клубу.

Італійські ЗМІ повідомляють, що новина про серйозну травму та необхідність операції Артема Довбика стала справжнім шоком для керівництва Роми.

За інформацією джерел, римський клуб серйозно розглядав варіант продажу українського форварда вже цієї зими. Найбільш конкретним був інтерес з боку Фенербахче, а також кількох клубів нижньої частини турнірної таблиці АПЛ. У Ромі були настільки впевнені у можливому трансфері Довбика, що заздалегідь орендували нападника Доніелла Малена як потенційну заміну.

Однак плани "вовків" різко змінилися після повторних медичних обстежень. Артем Довбик отримав розрив сухожиль лівого стегна ще 6 січня у матчі Серії А проти Лечче. Спершу розглядалося консервативне лікування, проте згодом клуб і гравець ухвалили рішення про хірургічне втручання.

Операцію буде проведено у Фінляндії відомим фахівцем Лассе Лемпайненом, який раніше оперував низку зіркових футболістів, зокрема капітана Роми Лоренцо Пеллегріні. Орієнтовний термін відновлення Довбика становить 2–3 місяці, тож його повернення на поле очікується не раніше кінця березня або початку квітня.