Англія

Французький нападник націлений на перехід до чемпіонату Італії та прагне потрапити на ЧС у складі збірної Франції.

Нападник Крістал Пелес Жан-Філіп Матета ще торік повідомив керівництву клубу про бажання розглянути варіанти продовження кар’єри в іншій команді після того, як сторони не змогли домовитися щодо нового контракту. Про це інформує журналіст Бен Джейкобс.

За даними джерела, 28-річний форвард активно вивчає пропозиції, оскільки має на меті підвищити свої шанси потрапити до заявки збірної Франції на чемпіонат світу. Пріоритетом для Матета є перехід до Серії А — наразі Ювентус перебуває в переговорах щодо можливого трансферу, однак поки незрозуміло, чи зможе туринський клуб задовольнити фінансові вимоги Крістал Пелес.

Також зазначається, що інтерес до футболіста зберігається і з боку інших клубів Прем’єр-ліги. Водночас саудівський Аш-Шабаб, який раніше робив запит щодо Матета, отримав чітку відповідь — гравець не розглядає переїзд до Саудівської Аравії на цьому етапі кар’єри.

У поточному сезоні Жан-Філіп Матета провів 32 матчі за Крістал Пелес, забив 10 голів і віддав 2 результативні передачі.