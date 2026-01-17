Англія

У продовженні 22 туру АПЛ.

Ліверпуль знову не зміг перемогти у новому році, на цей раз мерсисайдці втратили очки з Бернлі (1:1)

Червоні на 42 хвилині відкрили рахунок. Вірц замкнув передачу від Джонса. Після перерви гострі відновили паритет, засиллям Едвардса підопічні Паркера зрівняли рахунок. Цікаво, що у першому таймі, господарі не реалізували одинадцятиметровий. Собослаї не зміг переграти воротаря. Цей промах коштував Ліверпулю коштував першої перемоги у новому році.

Ліверпуль — Бернлі 1:1

Голи: Вірц (42) — Едвардс (65)

Ліверпуль: Аліссон — Фрімпонг, Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 78)— Гравенберх (Макаллістер, 78), Джонс (К'єза, 87)— Собослай, Вірц, Гакпо (Нгумоха, 78) — Екітіке.

Бернлі: Дубравка — Туанзебе, Естев (Ескадаль, 74), Хамфріс — Вокер, Угочукву (Лоран, 85), Флорентіну, Лукас Пірес — Едвардс, Ентоні — Броя (Фостер, 74).

Попередження: Керкез (40)

Челсі без проблем здолав Брентфорд Ярмолюка (2:0)

Педро на 26 хвилині вивів аристократів вперед. Під кінець зустрічі Палмер збільшив перевагу у рахунку. 10 номер синіх реалізував пенальті. Єгор Ярмолюк відіграв майже всю гру та був замінений на останній хвилині. Українець отримав оцінку 6.6

Челсі – Брентфорд 2:0

Голи: Педро (26), Палмер (76, з пенальті)

Челсі: Санчес — Джеймс (Ачемпонґ, 85), Чалоба, Адарабіойо (Фофана, 58), Кукурелья — Кайседо, Фернандес (Гато, 85) — Нету, Палмер, Ґарначо (Сантос, 57) — Педро (Делап, 74)

Брентфорд: Келлехер — Кайоде, Айєр, Коллінз, Генрі (Гікі, 82) — Ярмолюк (Донован, 90+4), Янельт — Дамсґор (Уаттара, 77), Єнсен, Шаде (Льюїс-Поттер, 82) — Тьяґо

Попередження: Кукурелья (67), Фофана (83), Палмер (90+2) — Шаде (36), Янельт (45+3)

Вест Гем переміг Тоттенгем та наблизився до рятівної сходинки (2:1)

Молотобійці вийши вперед у дебюті матчу. Саммервілл відправив мʼяч у сітку після пасу від Фернандеша. Підопічні Франка відігралися у другому таймі. Капітан Тоттнгема Ромеро відновив паритет. Здавалось що гра завершиться внічию, але Вілсон на останній хвилині гри приніс своїй команді перемогу.

Цікаво, що шпори знову програли пропустивши гол на вирішальних хвилинах. Також, Тоттенгем востаннє перемагав в АПЛ аж у 18 турі.

Тоттенгем - Вест Гем 1:2

Голи: Ромеро 63 — Саммервілл 15, Вілсон 90+2

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Девіс (Спенс 19) — Галлагер, Грей (Біссума 46) — Одобер (Бергвалль 90), Сімонс, Тель (Соланке 62) — Коло Муані

Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака, Мавропанос, Тодібо, Скарлс — Фернандеш (Кілман 90+6), Соучек — Боуен, Пабло (Родрігес 79), Саммервілл — Кастельянос (Вілсон 90+1)

Попередження: Девіс 19, Грей 39, Ромеро 45+1, Ван де Вен 57, Спенс 78 — Кастельянос 2, Боуен 52, Соучек 72

Лідс мінімально переграв Фулгем (1:0)

Нмеча у доданий час відзначився точним ударом та зробив комфортний запас від переслідувачів для своєї команди.

Лідс Юнайтед - Фулгем 1:0

Гол: Нмеча, 90+1

Лідс Юнайтед: Дарлоу – Родон, Струйк, Джастін – Боґл, Груєв, Ампаду, Ааронсон, Гудмундссон – Окафор, Кальверт-Левін

Фулгем: Лено – Кастаньє, Андерсен, Куенка, Робінсон – Берґе, Лукич – Вілсон, Сміт-Роу, Сессеньйон – Хіменес

Сандерленд здобув вольову перемогу над Кристал Пелес (2:1)

Орли вийшли вперед на 30 хвилині. Піно відправив мʼяч у сітку воріт. Чорні коти відразу відовіли. Ле Фе відновив паритет на табло. У другому таймі Броббі приніс своїй команді перемогу — 2:1

Цікаво, що капітан Пелес — Марк Геї у заявку не потрапив через свій перехід до Манчестер Сіті

Сандерленд - Крістал Пелес 2:1

Голи: Ле Фе, 33, Броббі, 71 — Піно, 30

Сандерленд: Руфс — Мукіеле, Альдерете, Баллард, Мандава — Джака, Х'юм, Ле Фе, — Садікі, Броббі (Маєнде, 84, Мандл (Циркін, 88).

Крістал Пелес: Гендерсон — Лерма, Лакруа, Річардс — Девенні, Вортон, Г'юз, Мітчелл — Джонсон, Матета, Піно.

Попередження: Х'юм, 48, Мукіеле 63, Альдерете, 66 — Річард, 17, Вортон, 36, Мітчелл, 63.