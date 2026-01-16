Англія

Here we go від Фабріціо Романо.

Трансферна сага завершилася, не встигнувши як слід розпочатися. Як повідомляє Фабріціо Романо, Манчестер Сіті та Крістал Пелас досягли повної домовленості щодо переходу Марка Геї.

Після сьогоднішнього ексклюзивного інсайду про просунуті переговори, події розвивалися стрімко. Крістал Пелас прийняв пропозицію містян. Сума трансферу складе всього 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Така відносно скромна ціна для гравця збірної Англії, оскільки контракт Геї закінчується вже влітку.

Пеп Гвардіола отримує бажане підсилення в центр оборони. Марк, який зарекомендував себе як один із найнадійніших захисників АПЛ, готовий до нового виклику на Етіхад. Угода повністю узгоджена, і офіційне оголошення — лише питання часу.