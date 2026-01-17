Англія

Команда Майкла Карріка виявилася сильнішою за підопічних Гвардіоли.

В рамках 22-го туру англійської Премʼєр-ліги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд приймав Манчестер Сіті в «Манкуніанському дербі».

Першій тайм залишився без голів за рівної гри, команди все залишили на другу половину поєдинку.

У другому таймі на 65-й хвилині рахунок відкрив нападник Манчестер Юнайтед Бріан Мбемо, а потім Патрік Доргу забив другий гол МЮ. Наприкінці зустрічі на 90+2 хвилині хавбек Мейсон Маунт забив третій гол «Юнайтед», але м'яч був скасований.

Нагадаємо, гра з Ман Сіті стала першою для нового головного тренера «червоних дияволів» Майкла Карріка.

Після 22 зіграних матчів АПЛ Манчестер Юнайтед заробив 35 очок та посідає четверте місце. Манчестер Сіті набрали 43 очки і розташовуються на другому рядку таблиці чемпіонату Англії.