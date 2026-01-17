Команда Майкла Карріка виявилася сильнішою за підопічних Гвардіоли.
Бріан Мбемо, Getty Images
17 січня 2026, 17:10
В рамках 22-го туру англійської Премʼєр-ліги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд приймав Манчестер Сіті в «Манкуніанському дербі».
Першій тайм залишився без голів за рівної гри, команди все залишили на другу половину поєдинку.
У другому таймі на 65-й хвилині рахунок відкрив нападник Манчестер Юнайтед Бріан Мбемо, а потім Патрік Доргу забив другий гол МЮ. Наприкінці зустрічі на 90+2 хвилині хавбек Мейсон Маунт забив третій гол «Юнайтед», але м'яч був скасований.
Нагадаємо, гра з Ман Сіті стала першою для нового головного тренера «червоних дияволів» Майкла Карріка.
Після 22 зіграних матчів АПЛ Манчестер Юнайтед заробив 35 очок та посідає четверте місце. Манчестер Сіті набрали 43 очки і розташовуються на другому рядку таблиці чемпіонату Англії.
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті 2:0
Голи: Мбемо 65, Доргу 76
Манчестер Юнайтед: Ламменс – Дало, Магвайр, Л. Мартінес, Шоу (Гівен 90+1) – Каземіро (Угарте 81), Мейну – Діалло, Фернандеш (Маунт 90+1), Доргу – Мбемо (Кунья 71)
Манчестер Сити: Доннарумма – Льюїс, Хусанов, Оллейн (О'Райллі 46), Аке – Родрі – Семеньйо, Б. Сілва (Рейндерс 80), Фоден (Шеркі 46), Доку (Аїт-Нурі 80) – Голанд (Мукаса 80)
Попередження: Дало 11, Шоу 17 – Родрі 45+2, О'Райллі 48, Льюїс 75.