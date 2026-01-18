Англія

Нідерландець незадоволений результатом.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився після нічийного результату матчу з Бернлі (1:1) в рамках 22 туру АПЛ. Його слова наводить BBC.

«Звісно, ​​я дуже розчарований результатом. Ця статистика багато говорить про володіння м'ячем та створення моментів. Ми контролювали м'яч навіть більше, ніж зазвичай, багато створювали, при цьому – вкотре – не дозволяючи створити біля своїх воріт практично нічого, але все одно пропустили.

Перед тим, як ми пропустили, був момент, коли ми намагалися розіграти м'яч від воріт, але втратили його, після чого ледь не стався автогол, але Аліссон врятував. А невдовзі ми знову спробували розіграти від воріт, зазнали невдачі – і суперник добре реалізував момент. Потім у нас було багато, багато моментів, проте результат – 1:1.

Часом ми завдавали точних ударів, але один із захисників виносив м'яч із воріт. Ми на цьому тижні і попередніх багато говорили про гру проти команд, що низько обороняються, і про те, як можна створювати більше моментів. Думаю сьогодні ми все це робили. Але часом, з низькою результативністю так буває, що найкраща команда створює достатньо, але не перемагає», – сказав Слот.