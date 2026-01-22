Англія

Головний тренер "сорок" поділився подробицями щодо стану бразильського півзахисника після матчу з ПСВ.

Наставник Ньюкасла Едді Гау прокоментував пошкодження хавбека команди Бруно Гімараеса. У переможному поєдинку Ліги чемпіонів проти ПСВ (3:0) гравець був змушений залишити поле ще наприкінці першого тайму.

Журналіст Крейг Гоуп наводить слова тренера:

"У нього трохи припухло в районі щиколотки, він відчуває невеликий біль. Ми сподіваємося, що там нічого серйозного, але складно сказати напевно. Турбує те, що йому знадобилася заміна".

У нинішньому сезоні Гімараес є ключовим виконавцем у складі "сорок". На рахунку бразильця 33 матчі у всіх турнірах, вісім забитих м'ячів та шість результативних передач.