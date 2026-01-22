Ліга чемпіонів

Команда Едді Гау впевнено перемогла в 7-му турі та зберігає шанси на прямий вихід до 1/8 фіналу.

Ньюкасл Юнайтед здобув упевнену домашню перемогу над ПСВ у матчі 7-го туру основного раунду Ліги чемпіонів. Поєдинок на Сент-Джеймс Парк завершився з рахунком 3:0 і дозволив англійському клубу гарантувати собі участь у плей-оф турніру.

Господарі відкрили рахунок уже на 8-й хвилині, скориставшись помилкою гостей. Невдалий винос Матея Коваржа перехопив Бруно Гімараес, який миттєво вивів на ударну позицію Жоелінтона, а той асистував Йоану Вісса — форвард холоднокровно перекинув м’яч через воротаря.

На 30-й хвилині Ньюкасл подвоїв перевагу після ще однієї грубої помилки оборони ПСВ. Йоан Вісса нав’язав боротьбу Яреку Гасеровські й викотив м’яч на порожні ворота Ентоні Гордону. Для вінгера цей гол став шостим у поточному розіграші Ліги чемпіонів — він повторив клубний рекорд Алана Ширера.

Після перерви команда Едді Гау довела справу до розгрому. На 65-й хвилині Гарві Барнс покарав ПСВ за слабку гру на другому поверсі від капітана гостей Єрді Схаутена, обіграв захисника та точно пробив з близької відстані.

Попри переконливу перемогу, Ньюкасл зазнав кадрової втрати — Бруно Гімараес був замінений через проблеми з гомілкостопом. Утім, англійський клуб піднявся на сьоме місце в турнірній таблиці та в заключному турі зберігатиме шанси на пряму путівку до 1/8 фіналу в матчі проти ПСЖ у Парижі. ПСВ після поразки опустився на 22-гу позицію.

Ньюкасл Юнайтед — ПСВ 3:0

Голи: Вісса, 8, Гордон, 30, Барнс, 65

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Віллок, 87), Тіав, Ботман, Голл — Гімараес (Майлі, 45), Тоналі, Жоелінтон (Ремзі, 72) — Барнс, Вісса (Вольтемаде, 72), Гордон (Еланга, 72)

ПСВ: Коварж — Сідія, Схаутен, Гасеровські, — — Ваннер, Жуніор, Верман — Ман (Дріуш, 63), Тіл (Фламінго, 73), Перішич (Байрактаревич, 63)

Попередження: Тріпп'єр, Тоналі — Сідія, Гасеровські, Верман, Обіспо