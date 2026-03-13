Матеуш Фернандеш планує залишити лондонський клуб у разі його вильоту з АПЛ.
Матеуш Фернандеш, Getty Images
13 березня 2026, 13:15
Півзахисник Вест Гема Матеуш Фернандеш може змінити команду під час літнього трансферного вікна. Як повідомляє журналіст Алекс Крук, 21-річний португалець наполягатиме на своєму продажу, якщо "молотобійцям" не вдасться зберегти прописку в елітному дивізіоні.
Одним із головних фаворитів у боротьбі за талановитого гравця вважається Манчестер Юнайтед, хоча за ситуацією пильно стежать і інші топклуби. Наразі портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість футболіста у 35 мільйонів євро.
Варто нагадати, що лише у серпні минулого року Вест Гем придбав португальця у Саутгемптона за 44 мільйони євро.
У сезоні-2025/26 хавбек провів за лондонський колектив 32 матчі в усіх турнірах, записавши на свій рахунок 4 забиті м'ячі та 4 результативні передачі.