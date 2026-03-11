Англія

Лондонський клуб може зробити пропозицію Ньюкаслу вже влітку.

Арсенал зацікавлений у підписанні захисника Ньюкасла Тіно Лівраменто під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє Football London.

За інформацією джерела, 23-річний англієць, який може діяти на обох флангах оборони, але найчастіше грає праворуч, має контракт із Ньюкаслом ще на два роки. Водночас переговори щодо продовження угоди між сторонами наразі не ведуться, що привертає увагу потенційних покупців.

У Ньюкаслі оцінюють свого гравця приблизно у 60 мільйонів фунтів. Таким чином клуб сподівається майже подвоїти суму, витрачену на трансфер Лівраменто у 2023 році, коли його придбали у Саутгемптона.

При цьому керівництво Ньюкасла все ще прагне переконати футболіста розпочати переговори про новий контракт до відкриття літнього трансферного вікна, щоб уникнути зниження його ринкової вартості.

Інтерес Арсенала може ускладнити ситуацію. За даними видання, лондонський клуб, ймовірно, буде змушений продати одного або кількох гравців, перш ніж робити офіційну пропозицію. Серед можливих кандидатів на продаж називають Габріела Мартінеллі та Габріела Жезуса.

Також зазначається, що певну роль у можливих переговорах може відіграти агент Лівраменто, який працює і з головним тренером Арсенала Мікелем Артетою. Це потенційно може допомогти сторонам швидше знайти спільну мову.