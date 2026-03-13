Англія

Лондонський клуб подовжив дедлайн поновлення сезонних квитків до 7 червня, щоб надати вболівальникам ясність щодо майбутнього команди.

Лондонський Тоттенгем, який наразі перебуває під серйозною загрозою вильоту з Прем'єр-ліги, пішов на безпрецедентний крок назустріч своїм уболівальникам. Керівництво клубу надало фанатам можливість відкласти рішення щодо поновлення сезонних абонементів на кампанію 2026-27 років, зважаючи на критичне турнірне становище команди.

Зазвичай фанати мали визначитися щодо абонементів наприкінці травня (цього разу початковим дедлайном було вівторок, 26 травня). Проте, у новому офіційному зверненні клуб повідомив про зміну дат: Нове вікно поновлення: з четверга, 12 березня, до неділі, 7 червня.

"Ми усвідомлюємо серйозність поточного становища нашої чоловічої команди в лізі. Вікно залишатиметься відкритим на продовжений період, щоб забезпечити фанатам повну ясність перед поновлення", — йдеться у заяві клубу після консультацій з радою вболівальників.

Ситуація на полі для Шпор залишається вкрай напруженою. За дев'ять турів до кінця чемпіонату команда знаходиться лише на одне очко вище зони вильоту, маючи серію з п'яти поразок поспіль у лізі. Попереду — надзвичайно складний недільний матч проти Ліверпуля. Спроба врятувати сезон зміною тренера поки не дала бажаних результатів.

Власники Тоттенгема запевнили, що усвідомлюють необхідність значних змін і вже здійснюють масштабну перебудову, щоб подолати цю системну кризу.