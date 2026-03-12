Англія

Півзахиснику Челсі закидають неспортивну поведінку під час матчу з ПСЖ.

УЄФА розпочав дисциплінарне провадження щодо півзахисника Челсі Педру Нету після інциденту з болбоєм під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Епізод стався під час першого поєдинку в Парижі, де лондонський клуб поступився з рахунком 2:5. У ході гри головний тренер парижан Луїс Енріке попросив болбоїв на стадіоні Парк-де-Пренс не поспішати повертати м’яч супернику. Після цього Нету підійшов до одного з юнаків, відштовхнув його та забрав м’яч, унаслідок чого болбой впав на газон.

Після матчу футболіст заявив, що перепросив перед хлопцем і подарував йому свою ігрову футболку.

За інформацією журналіста Нізаара Кінселли, УЄФА звинувачує гравця у неспортивній поведінці відповідно до статті 15 дисциплінарного регламенту. Рішення щодо можливих санкцій буде ухвалене дисциплінарними органами організації у встановленому порядку.

Нагадаємо, Педру Нету отримав звинувачення від Футбольної асоціації Англії.