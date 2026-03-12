Англія

"Шпори" продовжують оцінку потенційних кандидатів на посаду головного тренера команди.

Тоттенгем звернувся до Дугі Фрідмана з пропозицією очолити реорганізацію клубу у якості спортивного директора, а Тьяго Пінто з Борнмута є альтернативним варіантом, оскільки керівництво намагається вирішити проблеми провального сезону. Водночас Шон Дайч розглядається у якості потенційної заміни Ігору Тудору на посаду головного тренера команди. Про це повідомляє The Independent.

У клубному керівництві панує хаос, у якому воно має планувати майбутнє одразу на кількох рівнях. Літня перебудова необхідна у будь-якому випадку, але можливий виліт із англійської Прем'єр-ліги, очевидно, значно змінить ситуацію.

Фрідман — один із найшанованіших фахівців із підбору гравців завдяки своїй роботі в Крістал Пелес, але нині він обіймає високооплачувану посаду в одному із саудівських клубів. Хоча невизначеність щодо бюджету "шпор" на наступний сезон також може стати перешкодою для будь-яких потенційних перемовин. У Борнмуті Пінто спеціалізується на підписанні саме тих гравців, які потрібні Тоттенгему, тому погляд впав саме на нього.

Ситуація може значно змінитись залежно від того, як завершиться цей сезон, оскільки керівництво знову розділилося у думках щодо того, яке рішення приймати з приводу нового головного тренера.

Очевидно, що у Тудора поки що нічого не виходить. Результати погіршилися ще більше, як і рівень гри. Гравці просто не розуміють ігрової моделі хорватського фахівця і ще більше нервують.

Дайч вважається одним з небагатьох "фахівців з виживання", що залишилися в грі, і в команді розуміють, що оборонна гра, яку він міг би забезпечити, "шпорам" дуже знадобилася б. Проте 54-річний фахівець неохоче хоче розглядати короткострокий контракт. Також можуть виникнути юридичні складнощі з його фінансовою угодою з Ноттінгем Форест, звідки його було звільнено минулого місяця.

Після 29 турів Тоттенгем набрав 29 очок і посідає 16 місце у турнірній таблиці АПЛ. Свій наступний матч "шпори" проведуть проти Ліверпуля – гра запланована на 15 березня.