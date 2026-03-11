Англія

Молодий голкіпер прагне перезапустити кар’єру після важкого вечора в Лізі чемпіонів.

Голкіпер Тоттенгема Антонін Кінські може залишити клуб в оренду влітку, щоб отримати стабільну ігрову практику та відновити впевненість після невдалого виступу в матчі Ліги чемпіонів проти Атлетіко (2:5). Про це повідомляє The Telegraph.

22-річний воротар опинився в центрі уваги після поєдинку в Мадриді, де його замінили вже на 17-й хвилині зустрічі після двох індивідуальних помилок, що призвели до пропущених голів. Кінські покинув поле засмученим і одразу попрямував до підтрибунного приміщення.

Як зазначає видання, футболіст ще раніше розглядав варіант із орендою. Він хотів залишити Тоттенгем під час двох останніх трансферних вікон, щоб мати регулярну практику, однак клуб щоразу блокував цей перехід. Тепер очікується, що влітку сторони можуть погодити тимчасовий відхід гравця.

Кінські приєднався до Тоттенгема у січні 2025 року, перейшовши зі Славії Прага приблизно за 12,5 мільйона фунтів. Раніше він вважався одним із перспективних молодих воротарів Європи, а серед тих, хто позитивно оцінював його потенціал, був і легендарний чеський голкіпер Петр Чех.

У Тоттенгемі не виключають, що оренда може допомогти футболісту повернути форму та впевненість після складного періоду.