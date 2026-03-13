Англія

26-річний захисник пролонгував угоду до 2032 року, зберігши статус найвисокооплачуванішого гравця клубу.

Капітан лондонського Челсі Ріс Джеймс пов'язав своє довгострокове майбутнє з рідним клубом. За інформацією The Athletic, 26-річний футболіст погодив новий шестирічний контракт, який дозволить йому виступати на Стемфорд Брідж до 2032 року.

Попередня угода вихованця синіх, підписана після приходу до клубу Тодда Боелі та Clearlake Capital у 2022 році, діяла до 2028-го. Проте керівництво вирішило зробити перепідписання капітана одним зі своїх пріоритетів. За новим контрактом Джеймс залишається найвисокооплачуванішим гравцем команди із зарплатнею у 250 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

Угода також містить гнучку систему бонусів, що залежать від індивідуальних і командних результатів. Переговори пройшли швидко та на позитивній ноті. У клубі відзначають значний прогрес Джеймса як лідера — він зумів зробити правильні висновки після ранньої критики з боку колишнього наставника команди Енцо Марески.

Сам гравець натхненний тим, як проходить його повернення на піковий рівень після складної операції на підколінному сухожиллі у грудні 2023 року та тривалого процесу реабілітації. У поточному сезоні Прем'єр-ліги Джеймс стабільно демонструє високий рівень, вийшовши у стартовому складі в 19 з 26 матчів команди. На полі він ефективно закриває як позицію захисника, так і півзахисника.

Загалом за першу команду Челсі, в якій він дебютував у вересні 2019 року, Ріс провів уже 225 поєдинків. Здобувши з клубом Лігу чемпіонів (2021), Суперкубок УЄФА (2021), Лігу конференцій та Клубний чемпіонат світу (2025), три роки тому він заслужено отримав капітанську пов'язку.

Тепер головною метою футболіста на міжнародному рівні є потрапляння до заявки збірної Англії на Чемпіонат світу 2026 року. Джеймс був змушений пропустити два останні великі турніри через травми, але на початку 2025-го повернувся до лав Трьох левів після дворічної паузи.

Попри невелике пошкодження у жовтні, вже в листопаді він допоміг національній команді здобути перемогу над Сербією (2:0) на Вемблі і рішуче налаштований закріпитися в основі.