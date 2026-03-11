Англія

Марокканський захисник відновився після ушкодження, отриманого у матчі проти Ньюкасла.

Крайній захисник Манчестер Юнайтед Нуссаїр Мазрауї повернувся до повноцінних тренувань із командою після пошкодження, отриманого в попередньому матчі Прем’єр-ліги. Про це повідомляє пресслужба Манчестер Юнайтед.

Марокканський футболіст був змушений залишити поле на 85-й хвилині поєдинку проти Ньюкасла, який завершився поразкою манкуніанців з рахунком 1:2. Після одного з єдиноборств із Джо Віллоком захисник відчував дискомфорт, тому його замінив Тайрелл Маласія.

Спочатку в клубі були побоювання щодо серйозності ушкодження, однак відновлення гравця пройшло доволі швидко. У середу, 11 березня, Мазрауї працював у загальній групі під час тренування команди на базі в Керрінгтоні.

Очікується, що 28-річний футболіст зможе претендувати на участь у найближчому матчі чемпіонату Англії проти Астон Вілли, який відбудеться 15 березня. Поєдинок має важливе значення для Манчестер Юнайтед у боротьбі за місце в першій четвірці, яке гарантує участь у наступному сезоні Ліги чемпіонів.