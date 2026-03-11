Англія

Футболісти "шпор" незадоволені методами роботи тренера та його рішеннями.

Футболісти Тоттенгема не довіряють головному тренеру Ігору Тудору на тлі низки невдалих результатів команди. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела всередині клубу.

Після призначення хорватського фахівця команда зазнала чотирьох поразок у чотирьох іграх, зокрема важкої невдачі в матчі Ліги чемпіонів проти Атлетіко (2:5). У клубі зазначають, що наставнику не вдалося налагодити контакт із гравцями, а його підхід до управління командою викликає нерозуміння в роздягальні.

Джерела стверджують, що деякі футболісти були здивовані кадровими рішеннями тренера. Зокрема, Тудор залишив у запасі основного воротаря Гульєльмо Вікаріо, віддавши місце в стартовому складі Антоніну Кінські, який не мав достатньої ігрової практики.

Крім того, гравці звертають увагу на часті зміни позицій на полі. За даними The Telegraph, Жоау Палінья, Конор Галлагер і Хаві Сімонс неодноразово використовувалися на незвичних позиціях, а молодий Арчі Грей регулярно змінює роль у команді.

Попри складну ситуацію, футболісти продовжують боротися в матчах, однак, за словами джерел, багато хто з них грає передусім за клуб і вболівальників, а не через віру в нинішнього головного тренера. У керівництві Тоттенгема найближчим часом можуть ухвалити важливе рішення щодо подальшого майбутнього Тудора.