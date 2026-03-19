Ліга чемпіонів

Форвард Баварії прокоментував перемогу над Аталантою.

Мюнхенська Баварія напередодні обіграла бергамаську Аталанту на власному полі та вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Після завершення гри нападник "Рекордмайстера" Гаррі Кейн прокоментував виступ власної команди.

"Із такою перевагою після першого матчу легко розслабитись. Але ми сказали, що хочемо перемогти в тому ж стилі, що й у першому матчі, і перед власними вболівальниками.

Віддаємо належне хлопцям, ми були повністю занурені до гри від першої й до останньої хвилини. Деякі молоді гравці також мали нагоду дебютувати. Загалом, ми можемо бути задоволені собою цього вечора.

Реал? Це будуть дуже важкі матчі. Щоразу, коли граєш проти Реала в Лізі чемпіонів, очікуєш на серйозну боротьбу. Але ми будемо готові до цього. Ми нікого не боїмось, навіть якщо нам буде важко", — заявив англійський виконавець.

У чвертьфіналі Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія зіграє проти мадридського Реала.