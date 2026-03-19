Атлетіко Мадрид вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів сезону 2025/26.

18 березня мадридці поступилися лондонському Тоттенгем у матчі-відповіді 1/8 фіналу з рахунком 2:3. Попри поразку, підопічні Дієго Сімеоне не дозволили шпорам повноцінно відігратися після першого поєдинку, у якому Атлетіко здобув перемогу 5:2.

У складі Тоттенгема голами відзначилися Рандаль Коло Муані та Хаві Сімонс (дубль). За Атлетіко забивали Хуліан Альварес та Давід Ганцко, причому Хуліан також оформив результативну передачу на партнера.

У чвертьфіналі Ліги чемпіонів Атлетіко зустрінеться з Барселона, яка у протистоянні 1/8 фіналу пройшла англійський Ньюкасл Юнайтед (1:1, 7:2).

Тоттенгем — Атлетіко 3:2 (перший матч — 2:5)

Голи: Коло Муані, 30, Сімонс, 52, 90+1 (пен.) — Альварес, 47, Ганцко, 75



Тоттенгем: Вікаріо — Порро (Бергвалль, 74), Ромеро (Дансо, 81), Дрегушін (Удогі, 66), ван де Вен, Спенс — Сімонс, Сарр, Грей (Галлагер, 81), Тель (Олусесі, 81) — Коло Муані.

Атлетіко: Муссо — Моліна (Коке, 63), Ле Норман, Ганцко, Руджері — Сімеоне (Хіменес, 87), М. Льоренте, Джонні, Лукман (Серлот, 63) — Альварес (Гонсалес, 84), Грізманн (Баена, 84).



Попередження: Порро, Вікаріо, Ромеро, Удогі — Руджері, Лукман