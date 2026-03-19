В Іспанії обирають найкращого гравця за підсумками березня.
19 березня 2026, 09:26
Ла Ліга оприлюднила список футболістів, які претендують на приз найкращому гравцю чемпіонату Іспанії за підсумками березня.
За нагороду боротимуться п'ять виконавців:
Санті Комесанья(Вільярреал) – 245 хвилин на полі, 2 асисти;
Карлос Еспі (Леванте) – 183 хвилини, 4 голи;
Гонсалу Гедеш (Реал Сосьєдад) – 188 хвилин, 2 голи;
Ламін Ямаль (Барселона) – 186 хвилин, 4 голи;
Федеріко Вальверде (Реал) – 238 хвилин на полі, 2 голи.