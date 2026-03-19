Ліга чемпіонів

Керманич Баварії прокоментував перемогу над Аталантою.

Мюнхенська Баварія напередодні обіграла бергамаську Аталанту на власному полі та вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Венсан Компані прокоментував виступ власної команди.

"Я пишаюсь хлопцями, їхньою грою, голами, енергією на полі. Сьогоднішню перевагу над суперниками ми не могли здобути в першому таймі, тож довелось багато працювати на полі. Загалом це був позитивний день для клубу.

Молодим гравцям нелегко отримати хвилини в Баварії. Сподіваюся, що Офлі та Павич насолоджуватимуться цими моментами. Ці хлопці тренуються з нами вже деякий час, і в якийсь момент настає їхній зоряний час.

Чи хотів би я далі зустрітись із Манчестер Сіті замість Реала? Я завжди намагаюсь відділяти особисті вподобання від інших речей. Я завжди бажаю Манчестер Сіті найкращого, і це нормально. І так само завжди хочу, щоб вони перемагали, коли це не має нічого спільного з клубами, де я працю.

Але сьогодні я не надто розмірковував над тим, із ким ми зіткнемось далі. Я думав лише про Аталанту та вихід у наступний раунд. Тепер нашим суперником буде Реал Мадрид. Це будуть фантастичні матч для клубу, гравців та вболівальників по всьому світу.

Хто фаворит? Я не знаю. Я не хочу з’ясовувати це зараз на прес-конференції. Вирішувати вам. Обидві команди мають дуже високий рівень. Я сподіваюсь, що ми проведемо позитивну гру для наших уболівальників. Реал Мадрид — найкраща команда в історії Ліги чемпіонів, тому це буде гарне завдання для нас. Ми хочемо перемогти.

У обох наших клубах робляться дуже важливі справи. Тому неважливо, хто саме з нас зараз краща команда. Історія обох клубів, таланти на полі — це щось особливе. Ми очікуємо абсолютно найкращих ігор. Сподіваюсь, навіть нейтральні вболівальники насолодяться ними. І, звичайно, зрештою, ми хочемо перемогти та пройти далі", — заявив бельгійський фахівець.

