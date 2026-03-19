Football.ua представляє прев'ю матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА, який пройде 19 березня та розпочнеться о 22:00.

Тиждень тому донецький Шахтар здобув нехай і трохи нервову, але все ж таки переконливу перемогу над чинним чемпіоном Польщі в особі Леха в Познані (3:1) в 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА, тож тепер має захистити цей результат, після чого крокувати до наступного раунду змагань, де пара потенційних суперників виглядає дуже конкурентною.

ШАХТАР — ЛЕХ (ПЕРШИЙ МАТЧ — 3:1)

ЧЕТВЕР, 19 БЕРЕЗНЯ, 19:45 ▪️ МІСЬКИЙ СТАДІОН, КРАКІВ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САНДЕР ВАН ДЕР ЕЙК (АМСТЕЛВЕН, НІДЕРЛАНДИ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Але поки що ми не дивимось на те, хто може зіграти про "гірників", бо це було б, напевно, найбільшою помилкою, якої тільки можна припуститись у поєдинках плей-оф — подумки нівелювати загрозу від суперників після перемоги в першій грі. А "синьо-білі" доволі чітко продемонстрували, що мають достатньо класу та належний ігровий малюнок для того, щоб створювати відчутні проблеми.

Та й сама команда Арди Турана провела не без гріха першу гру, тож було, над чим попрацювати за ці кілька днів поміж грою в чемпіонаті проти харківського Металіста 1925 (1:0), яка для Шахтаря теж видалась геть не легкою прогулянкою й забрала чимало сил, та черговим тривалим переїздом нехай і лише до сусідньої Польщі. До речі, ще один важливий момент, який не варто нівелювати — обидві гри "гірники" проводять фактично на виїзді, і слабо віриться в те, що вболівальники Леха не знайдуть кілька зайвих годин у своєму розкладі, щоб дістатись до Кракова, до якого 462 км за прямою трасою.

При цьому важливо також зазначити, що в суперників українського клубу минулими вихідними теж був неабиякий матч у чемпіонаті. Дуель проти лідера чемпіонських перегонів, Заглембє, і тепер у Польщі тривладдя в битві за чемпіонську корону. Ягеллонію також ніхто не списує з рахунків завчасно. Проте заради цієї мінімальної перемоги на полі суперників (1:0) колектив Нільса Фредеріксена точно витратив чималий запас сил, і позитивним моментом тут для Леха скоріше є те, що серія з трьох поспіль програних матчів залишилась позаду.

Шахтар тим часом має колосальні проблеми в центрі оборони, бо Микола Матвієнко вже, судячи з усього, награвся на поганому газоні в Олександрії, тож пропустить не тільки останній клубний матч перед міжнародною перервою, а й самі найважливіші для країни матчі національної збірної в цьому році.

А тут ще й Валерій Бондар отримав зайве попередження в першій грі, тож Турану доведеться шукати виходи із становища, бо клонувати Марлона Сантоса навряд чи вдасться, а там ще й інший Марлон, той що Гомес, мав пошкодження в першій грі, тому пропускав матч проти Металіста 1925, як і Дмитро Криськів, який травмувався саме в першій частині дуелі проти Леха. Єдина гарна новина полягає для "гірників" у тому, що вихідними не буде потреби грати проти луганської Зорі в чемпіонаті, бо з їхнім графіком та проханням тренерів національної команди просто нікуди подіти той матч у розкладі.

За версією букмекерів, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 2.10, тоді як потенційний успіх Леха оцінюється показником 3.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ШАХТАР : Різник — Вінісіус, Грам, Марлон Сантос, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Марлон Гомес, Очеретько — Аліссон, Еліас, Проспер.

Не зіграють: Матвієнко (сухожилля), Бондар (дискваліфікація)

Під питанням: Криськів, Марлон Гомес

ЛЕХ : Мрозек — Перейра, Монька, Мілич, Гургул — Родрігес, Козубаль — Голізаде, Пальма, Бенгтссон — Ішак.

Не зіграють: Дуглас (ребра), Муравські (операція)

