Ліга чемпіонів

Форвард Ньюкасла встановив новий клубний рекорд за результативними діями в єврокубках.

Форвард Ньюкасла Ентоні Гордон забив гол у ворота ПСВ у матчі Ліги чемпіонів, довівши свій результативний доробок у цьому сезоні турніру до восьми дій.

Таким чином, Гордон став новим рекордсменом клубу за кількістю результативних дій у Лізі чемпіонів, перевершивши досягнення легенди Ньюкасла Алана Ширера, у якого було сім таких результативних дій.

