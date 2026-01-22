Форвард Ньюкасла встановив новий клубний рекорд за результативними діями в єврокубках.
Ентоні Гордон, getty images
22 січня 2026, 12:31
Форвард Ньюкасла Ентоні Гордон забив гол у ворота ПСВ у матчі Ліги чемпіонів, довівши свій результативний доробок у цьому сезоні турніру до восьми дій.
Таким чином, Гордон став новим рекордсменом клубу за кількістю результативних дій у Лізі чемпіонів, перевершивши досягнення легенди Ньюкасла Алана Ширера, у якого було сім таких результативних дій.
Нагадаємо, Ювентус зробив Тоналі своєю головною трансферною ціллю. Туринський клуб планує повернути італійського півзахисника Ньюкасла на батьківщину наступного літа.