Нападник Ан-Насра ризикує не зіграти у найближчих матчах збірної Португалії проти Мексики та США.

Зірковий нападник саудівського Ан-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду зазнав пошкодження у матчі проти Аль-Фейхи, яке залишить його поза грою на найближчий час. За інформацією авторитетного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, португалець пропустить від двох до чотирьох тижнів через травму задньої поверхні стегна.

Ця неприємна новина ставить під серйозний сумнів участь Кріштіану в найближчих поєдинках національної команди. Наразі залишається відкритим питання, чи встигне капітан португальців повністю відновити кондиції до весняної міжнародної паузи. Вже зовсім скоро на збірну Португалії чекають товариські матчі: 29 березня вони зіграють проти Мексики, а 1 квітня зустрінуться зі збірною США.

Медичний штаб Ан-Насра вже взяв ситуацію під свій повний контроль. Лікарі саудівського клубу ретельно стежать за станом здоров'я Роналду та розробляють індивідуальну програму реабілітації. Головна мета медиків — форсувати відновлення без ризику рецидиву та максимально швидко підготувати свого лідера до повернення на футбольне поле.