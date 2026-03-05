Інше

Хорватський фахівець та його тренерський штаб покинули польський клуб через провальні результати, а рятувати команду від вильоту буде серб Александар Вукович.

Польський футбольний клуб Відзев офіційно оголосив про відставку головного тренера команди Ігоря Йовічевіча. Хорватський спеціаліст залишився без роботи через вкрай невдалі виступи колективу в поточному сезоні.

Керівництво клубу покладало великі надії на Йовічевіча, здійснивши багатомільйонні фінансові вливання у трансферне підсилення складу. Проте очікування зовсім не виправдалися: наразі Відзев перебуває на передостанньому місці в турнірній таблиці чемпіонату Польщі, опинившись під реальною загрозою вильоту в нижчий дивізіон.

Крім того, команда вже безславно припинила боротьбу в національному Кубку. Разом із головним тренером клуб покинули і його помічники, серед яких є українські фахівці. Пресслужба Відзева оприлюднила офіційну заяву щодо кадрових рішень:

"Дякуємо тренеру Ігорю Йовічевічу за роботу! Хорват разом із Юрієм Беньо, Андрієм Ханасом та Хав'єром Луруеною Лобо були відсторонені від виконання своїх обов'язків. Тренерський штаб також залишають Лукаш Влодарек та Адам Гібала – контракти з ними розірвано", йдеться у заяві.

Керівництво клубу діяло рішуче і не стало зволікати з пошуком наступника. Новим головним тренером Відзева став сербський спеціаліст Александар Вукович. Він очолив колектив одразу після звільнення попередника. Угода з новим наставником розрахована до завершення сезону 2026/2027. Тепер перед ним стоїть складне завдання — стабілізувати гру та зберегти прописку команди в елітному дивізіоні.