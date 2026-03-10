Ліга чемпіонів

Football.ua за підтримки betking пропонує кілька найцікавіших ставок на сьогоднішні матчі у Лізі чемпіонів.

Плей-оф Ліги чемпіонів набирає обертів. Після драматичних протистоянь у 1/16 фіналу, де Галатасарай створив справжню сенсацію, а Ньюкасл Юнайтед підтвердив свій статус грізної сили, до боротьби повертаються лідери загального етапу.

У рамках нашої рубрики Football.ua разом із betking підготував три перспективні прогнози на сьогоднішні перші поєдинки 1/8 фіналу.

На сьогодні ми обрали наступні зустрічі: Галатасарай — Ліверпуль, Аталанта — Баварія та Ньюкасл Юнайтед — Барселона.

Галатасарай — Ліверпуль

Ставка: тотал більше 2.5 з коефіцієнтом 1.65

Галатасарай пройшов до цієї стадії, здолавши Ювентус. Стамбульці продемонстрували два різні обличчя: феєрична атака в першому матчі (5:2) та занадто обережна гра в обороні у другому. У матчі-відповіді з туринцями "леви", граючи у більшості після вилучення у суперника, занадто глибоко сіли в захист і ледь не втратили путівку далі, програвши 2:3.

Ліверпуль розпочинає плей-оф після того, як фінішував у топ-3 загального етапу з 18 очками. Мерсисайдці мають колосальний досвід у матчах на виліт. Зважаючи на те, що турецький клуб вдома завжди грає агресивніше, а англійці вміють карати за помилки в обороні, очікуємо на результативний футбол.

Аталанта — Баварія Мюнхен

Ставка: перемога Баварії Мюнхен з коефіцієнтом 1.64

Баварія Мюнхен посіла друге місце за підсумками восьми турів, набравши 21 очко. ротен забили 22 голи, поступившись за результативністю лише Арсеналу. Мюнхенці перебувають у чудовій формі, маючи у доробку 7 перемог у 8 матчах. Високий темп та клас виконавців роблять гостей фаворитами.

Аталанта пробилася до 1/8 фіналу, розібравшись із Боруссією Дортмунд у попередньому раунді (0:2, 4:1). Проте італійцям часто не вистачає стабільності проти команд рівня німецького гранда. Баварія Мюнхен мала більше часу на цілеспрямовану підготовку до цієї стадії, що має стати вирішальним фактором.

Ньюкасл Юнайтед — Барселона

Ставка: Ньюкасл Юнайтед не програє (1Х) з коефіцієнтом 1.68

Ньюкасл Юнайтед підходить до гри з каталонцями на підйомі після розгрому Карабах у 1/16 фіналу (6:1 та 3:2). сороки демонструють чудову фізичну форму та вже адаптувалися до інтенсивного ритму плей-оф. Команда Едді Гау на Сент-Джеймс Парк здатна зупинити будь-якого опонента за рахунок агресивного пресингу.

Барселона завершила загальний етап на 5 місці, забивши 22 м'ячі. Проте виїзди до Англії традиційно є складним випробуванням для "блаугранас". Ньюкасл Юнайтед вміє нав'язувати боротьбу на кожному клаптику поля, тому в домашніх стінах вони цілком спроможні зачепитися за позитивний результат.

