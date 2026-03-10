Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 10 березня та розпочнеться о 22:00.
Ньюкасл Юнайтед — Барселона, Getty Images
10 березня 2026, 09:30
У вівторок єврокубкова весна подарує ще одну яскраву афішу — Ньюкасл Юнайтед прийматиме Барселону в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Для англійського клубу це історичний етап турніру, тоді як каталонці вже давно звикли до вирішальних стадій найпрестижнішого клубного турніру Європи. Протистояння обіцяє бути напруженим: команда Едді Гау спробує використати фактор домашнього поля, а підопічні Гансі Фліка приїжджають за перевагою перед матчем-відповіддю.
НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД — БАРСЕЛОНА
ВІВТОРОК, 10 БЕРЕЗНЯ, 22:00 ▪️ СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ГВІДА (ІТАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Для Ньюкасла нинішній сезон Ліги чемпіонів уже став історичним. Команда Едді Гау вперше у своїй історії дісталася стадії плей-оф турніру, а 12-те місце на етапі ліги дозволило пробитися до стикових матчів. Там англійці впевнено розібралися з Карабахом: розгром 6:1 у першій зустрічі фактично зняв усі питання щодо переможця, а підсумковий рахунок 7:3 за сумою двох матчів вивів сорок до 1/8 фіналу.
Втім, на внутрішній арені справи підопічних Едді Гау складаються менш стабільно. За останні тижні Ньюкасл встиг поступитися Манчестер Сіті у Кубку Англії (1:3), програти вдома Евертону в АПЛ (2:3) та здобути непросту перемогу над Манчестер Юнайтед. Попри це, матчі за участю "сорок" майже завжди виходять результативними: команда забиває і пропускає вже у 12 поєдинках поспіль у всіх турнірах.
Барселона підходить до цієї стадії турніру в статусі одного з головних претендентів на трофей. Минулого сезону каталонці зупинилися за крок від мрії, поступившись Інтеру в півфіналі, а нині прагнуть піти ще далі. На етапі ліги команда Гансі Фліка посіла п’яте місце, набравши 16 очок і забивши 22 м’ячі — один із найкращих показників результативності турніру.
Останні тижні показують, що каталонці поступово знаходять баланс між атакою та обороною. Перемога 1:0 над Атлетіком у Ла Лізі стала вже восьмим "сухим" матчем Барселони у 2026 році. При цьому атака команди залишається надзвичайно небезпечною: 18-річний Ламін Ямаль проводить фантастичний сезон і вже має 34 результативні дії у всіх турнірах.
Перша зустріч цієї пари має всі шанси стати одним із найяскравіших матчів стадії 1/8 фіналу. Ньюкасл традиційно агресивний і дуже небезпечний у домашніх матчах, особливо в єврокубках, тоді як Барселона під керівництвом Фліка демонструє швидкий та атакувальний футбол. Історія попередніх зустрічей говорить на користь каталонців, однак англійський клуб спробує використати атмосферу домашнього стадіону, щоб зберегти інтригу перед матчем-відповіддю.
За версією betking, на перемогу Ньюкасла можна поставити з коефіцієнтом 2.90, тоді як потенційний успіх Барселони оцінюється показником 2.25. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.00.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
НЬЮКАСЛ : Рамсдейл — Тріпп’єр, Тіав, Берн, Голл — Ремзі, Тоналі, Жоелінтон — Еланга, Гордон, Барнс
БАРСЕЛОНА : Жоан Гарсія — Ерік Гарсія, Кубарсі, Жерар Мартін, Жоау Канселу — Педрі, Касадо — Ямаль, Фермін Лопес, Рафінья — Левандовські
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:3
Довідка про компанію
betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.
betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ