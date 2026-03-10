ВІВТОРОК, 10 БЕРЕЗНЯ, 22:00 ▪️ СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ГВІДА (ІТАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Для Ньюкасла нинішній сезон Ліги чемпіонів уже став історичним. Команда Едді Гау вперше у своїй історії дісталася стадії плей-оф турніру, а 12-те місце на етапі ліги дозволило пробитися до стикових матчів. Там англійці впевнено розібралися з Карабахом: розгром 6:1 у першій зустрічі фактично зняв усі питання щодо переможця, а підсумковий рахунок 7:3 за сумою двох матчів вивів сорок до 1/8 фіналу.

Втім, на внутрішній арені справи підопічних Едді Гау складаються менш стабільно. За останні тижні Ньюкасл встиг поступитися Манчестер Сіті у Кубку Англії (1:3), програти вдома Евертону в АПЛ (2:3) та здобути непросту перемогу над Манчестер Юнайтед. Попри це, матчі за участю "сорок" майже завжди виходять результативними: команда забиває і пропускає вже у 12 поєдинках поспіль у всіх турнірах.

Барселона підходить до цієї стадії турніру в статусі одного з головних претендентів на трофей. Минулого сезону каталонці зупинилися за крок від мрії, поступившись Інтеру в півфіналі, а нині прагнуть піти ще далі. На етапі ліги команда Гансі Фліка посіла п’яте місце, набравши 16 очок і забивши 22 м’ячі — один із найкращих показників результативності турніру.

Останні тижні показують, що каталонці поступово знаходять баланс між атакою та обороною. Перемога 1:0 над Атлетіком у Ла Лізі стала вже восьмим "сухим" матчем Барселони у 2026 році. При цьому атака команди залишається надзвичайно небезпечною: 18-річний Ламін Ямаль проводить фантастичний сезон і вже має 34 результативні дії у всіх турнірах.

Перша зустріч цієї пари має всі шанси стати одним із найяскравіших матчів стадії 1/8 фіналу. Ньюкасл традиційно агресивний і дуже небезпечний у домашніх матчах, особливо в єврокубках, тоді як Барселона під керівництвом Фліка демонструє швидкий та атакувальний футбол. Історія попередніх зустрічей говорить на користь каталонців, однак англійський клуб спробує використати атмосферу домашнього стадіону, щоб зберегти інтригу перед матчем-відповіддю.