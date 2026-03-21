Італія

"Нерадзуррі" готуються до зміни воротаря та вивчають кілька варіантів підсилення.

Інтер визначив голкіпера Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо пріоритетною ціллю для підсилення воротарської позиції. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, італійський клуб уже тривалий час стежить за 29-річним воротарем і розглядає можливість його трансферу найближчим літом. У Мілані не приховують, що потенційний виліт Тоттенгема до Чемпіоншипа може спростити перемовини щодо переходу гравця.

Сам Вікаріо також не проти повернення до Італії, а Інтер розглядає його як основного кандидата на роль першого номера після можливого відходу Яна Зоммера. Контракт воротаря з Тоттенгемом чинний до 2028 року, а його трансферна вартість оцінюється в 15–20 мільйонів євро.

У поточному сезоні Вікаріо провів 42 матчі, 13 із яких завершив без пропущених м’ячів. Цікаво, що Інтер уже намагався підписати голкіпера у 2023 році, однак тоді угода зірвалася через затримку з трансфером Андре Онана до Манчестер Юнайтед. Зазначимо, що зараз Вікаріо травмований і готується до операції.

Водночас нерадзуррі опрацьовують і альтернативні варіанти. Зокрема, клуб збирає інформацію про воротаря мадридського Реала Андрія Луніна, якого розглядають як більш доступну опцію порівняно з іншими кандидатами, зокрема Марко Карнезеккі з Аталанти. Контракт українця з мадридським клубом розрахований до 2030 року.