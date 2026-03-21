"Нерадзуррі" готуються до зміни воротаря та вивчають кілька варіантів підсилення.
Гульєльмо Вікаріо, Getty Images
21 березня 2026, 14:24
Інтер визначив голкіпера Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо пріоритетною ціллю для підсилення воротарської позиції. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, італійський клуб уже тривалий час стежить за 29-річним воротарем і розглядає можливість його трансферу найближчим літом. У Мілані не приховують, що потенційний виліт Тоттенгема до Чемпіоншипа може спростити перемовини щодо переходу гравця.
Сам Вікаріо також не проти повернення до Італії, а Інтер розглядає його як основного кандидата на роль першого номера після можливого відходу Яна Зоммера. Контракт воротаря з Тоттенгемом чинний до 2028 року, а його трансферна вартість оцінюється в 15–20 мільйонів євро.
У поточному сезоні Вікаріо провів 42 матчі, 13 із яких завершив без пропущених м’ячів. Цікаво, що Інтер уже намагався підписати голкіпера у 2023 році, однак тоді угода зірвалася через затримку з трансфером Андре Онана до Манчестер Юнайтед. Зазначимо, що зараз Вікаріо травмований і готується до операції.
Водночас нерадзуррі опрацьовують і альтернативні варіанти. Зокрема, клуб збирає інформацію про воротаря мадридського Реала Андрія Луніна, якого розглядають як більш доступну опцію порівняно з іншими кандидатами, зокрема Марко Карнезеккі з Аталанти. Контракт українця з мадридським клубом розрахований до 2030 року.